Napoli, niente 4-2-3-1 per Gattuso: si va verso il 4-3-3 (Di mercoledì 16 settembre 2020) , Mertens e Insigne andranno a supporto di Osimhen Dubbio modulo. Il Napoli di Gennaro Gattuso – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta lavorando in vista del futuro e dell’esordio con il Parma, con il 4-3-3 che potrebbe diventare il modulo di partenza, almeno per il momento. MANCA L’INCONTRISTA – Manca un ruolo fondamentale per optare al centrocampo a due, con tre trequartisti: con il Parma, quindi, si va verso la mediana a tre uomini, con Insigne e Mertens a lanciare Osimhen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) , Mertens e Insigne andranno a supporto di Osimhen Dubbio modulo. Ildi Gennaro– come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sta lavorando in vista del futuro e dell’esordio con il Parma, con il 4-3-3 che potrebbe diventare il modulo di partenza, almeno per il momento. MANCA L’INCONTRISTA – Manca un ruolo fondamentale per optare al centrocampo a due, con tre trequartisti: con il Parma, quindi, si vala mediana a tre uomini, con Insigne e Mertens a lanciare Osimhen. Leggi su Calcionews24.com

gennaromigliore : De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa f… - fran_cescodc : @vichgallavich a me dopo 3 mesi che doveva darmi 50 euro di rimborso per Napoli-Inter non ho ricevuto ancora niente… - qwerty39602114 : @ZZiliani @pisto_gol Ce l'avete menata 3 anni con il Napoli di Sarri che è riuscito a vincere, niente. Eddai su. - Alvinsupersta11 : @AlfredoPedulla Per me lo hanno illuso.Lo avranno chiamato dicendogli di essere interessati(da qui non ha voluto ri… - Toni_ct_1 : RT @Antonel27891012: e niente, bell e buon un forte temporale su Napoli.... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli niente Sindaco di Napoli, niente primarie: «Nel Pd già troppi errori» Il Mattino LE ORIGINI STORICHE DELLE DIVISE DELLE SQUADRE DI CALCIO DI SERIE A

Le storie delle divise delle squadre di calcio celano spesso aneddoti curiosi e divertenti: c'è chi ha "copiato" dall'Inghilterra e chi ha imitato la Grecia olimpica, qualcuno addirittura si è ispirat ...

Negano l'ingresso al museo a una donna per il decolleté: femministe protestano in topless

Milano, a scuola niente intervallo e gli studenti protestano ... per aiutare pazienti e visitatori All'ospedale Pascale di Napoli arrivano le hostess agli ingressi per dare informazioni ai ...

Gavettone su Di Maio, una secchiata d’acqua contro il ministro durante la campagna per il referendum

Gavettone su Luigi Di Maio, a San Giorgio a Cremano, nei sobborghi di Napoli, durante la campagna per il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari. Mentre salutava diverse persone accorse per st ...

Le storie delle divise delle squadre di calcio celano spesso aneddoti curiosi e divertenti: c'è chi ha "copiato" dall'Inghilterra e chi ha imitato la Grecia olimpica, qualcuno addirittura si è ispirat ...Milano, a scuola niente intervallo e gli studenti protestano ... per aiutare pazienti e visitatori All'ospedale Pascale di Napoli arrivano le hostess agli ingressi per dare informazioni ai ...Gavettone su Luigi Di Maio, a San Giorgio a Cremano, nei sobborghi di Napoli, durante la campagna per il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari. Mentre salutava diverse persone accorse per st ...