Marco Carrai vince il ricorso contro il sequestro dei beni Il tempo è galantuomo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilcontinua ad essere. Lo scrissi già lo scorso anno ad indagini appena aperte. Ma la sofferenza e i gravi danni che creano il populismo giudiziario, la corsa sfrenata al sensazionalismo mediatico, ai titoloni, alle vignette non simpatiche ma calunniose lasciano le cicatrici a chi né vittima. In Italia non si aspettano le sentenze definitive, in Italia basta una velina di una mano amica per sputare veleno e fangoil nemico di turno. Ed ancora una volta, dopo la sentenza della Cassazione di ieri sul caso della Fondazione Open, la verità arriva sempre. Arriva ma bisogna subire nel fratun linciaggio mediatico assurdo. La Suprema Corte ha annullato con rinvio al Tribunale di riesame di Firenze dichiarando illegittimo il decreto die ordinando la ...