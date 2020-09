Lotta ai furti nella Capitale | 4 ladri arrestati nel giro di poche ore | tra loro anche un minorenne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 settembre 2020)notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, in due distinti interventi, quattro persone. Ecco gli interventi A finire in manette, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, sono stati 3 romani di 47, 50 e 49 anni. I tre sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, mentre si introducevano all’interno di un’auto parcheggiata in via Peruzzi incrocio con via Ligorio. I militari li hanno bloccati mentre i tre malfattori cercavano di darsi alla fuga a bordo di un’auto, risultata noleggiata dal 49enne. Sul posto i Carabinieri hanno accertato che i treavevano forzato la serratura dello sportello anteriore destro e il blocchetto di accensione. In via Galla Placida, sempre i Carabinieri del Nucleo ...