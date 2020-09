LIVE – Berrettini-Coria, Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Federico Coria, valevole per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’azzurro esordirà nel Masters 1000 romano dopo aver usufruito di un bye al primo turno: di fronte l’atleta argentino, già sconfitto dal classe ’96 nell’unico precedente. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, con analisi simultanee degli eventi, a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 16 settembre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Coria (dalle ore 11.00) Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ile latestuale del match tra Matteoe Federico, valevole per il secondo turno degliBNL d’Italia. L’azzurro esordirà nel Masters 1000 romano dopo aver usufruito di un bye al primo turno: di fronte l’atleta argentino, già sconfitto dal classe ’96 nell’unico precedente. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, con analisi simultanee degli eventi, a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 16 settembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA(dalle ore 11.00)

infoitsport : LIVE Berrettini-Rublev 6-4 3-6 3-6 2-5, US Open 2020 DIRETTA: l’azzurro è sulle gambe! Il moscovita ottiene il break - infoitsport : LIVE Berrettini-Rublev 6-4 3-6 3-6 3-6, US Open 2020 DIRETTA: “Le mie armi non hanno funzionato” - SmorfiaDigitale : LIVE US Open 2020, risultati 7 settembre in DIRETTA: Berrettini prima incanta po... - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Rublev 6-4 3-6 3-6 3-6 ottavi di finale Us Open 2020: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - #Berrettini-Rub… -