Kate Middleton torna in pubblico: delude col look e ruba gli orecchini a Meghan Markle (Di mercoledì 16 settembre 2020) Kate Middleton torna in pubblico in compagnia di suo marito William. E per l’occasione sfoggia un abito floreale rosso corallo, fin troppo bon ton e bucolico. Mentre un dettaglio del suo look non è passato inosservato. Infatti, la Duchessa di Cambridge indossa un nuovo paio di orecchini del marchio preferito da Meghan Markle. Ma procediamo con ordine. William e Kate sono tornati ai loro impegni tradizionali da quando hanno lasciato la casa di campagna nel Norfolk per rientrare a Londra in concomitanza dell’inizio della scuola per i figli più grandi George e Charlotte. Dunque, Lady Middleton si è trovata nuovamente l’agenda fitta di impegni, salvo ritagliare del ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 settembre 2020)inin compagnia di suo marito William. E per l’occasione sfoggia un abito floreale rosso corallo, fin troppo bon ton e bucolico. Mentre un dettaglio del suonon è passato inosservato. Infatti, la Duchessa di Cambridge indossa un nuovo paio didel marchio preferito da. Ma procediamo con ordine. William esonoti ai loro impegni tradizionali da quando hanno lasciato la casa di campagna nel Norfolk per rientrare a Londra in concomitanza dell’inizio della scuola per i figli più grandi George e Charlotte. Dunque, Ladysi è trovata nuovamente l’agenda fitta di impegni, salvo ritagliare del ...

zazoomblog : Kate Middleton e il principe William panettieri per un giorno a Londra - #Middleton #principe #William - di_pixel : RT @vogue_italia: Kate è finalmente tornata a Londra (con il suo stile impeccabile ??)?? - zazoomblog : Kate Middleton in giro a piedi per le strade di Londra - #Middleton #piedi #strade #Londra - tailoredkid : RT @vogue_italia: Kate è finalmente tornata a Londra (con il suo stile impeccabile ??)?? - vogue_italia : Kate è finalmente tornata a Londra (con il suo stile impeccabile ??)?? -