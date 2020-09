I supermercati più economici d' Italia nel 2020 La classifica

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Pordenone, Vicenza e Venezia sono le città dove la spesa neicosta meno. È quanto emerge dalla consuetaannuale di Altroconsumo. Secondo i dati Istat, la spesa media di una famigliana è di 6.570 euro all'anno. Il caso (sorprendente) di Milano A Pordenone, però, che è risultata la città; vantaggiosa, un consumatore attento alla griglia dei prezzi può alleggerire di un sesto il costo della propria spesa. Si parla sempre di medie, quando poi si prendono in esame i dati scorporati, risulta ad esempio che la forbice tra diversi brand in città come Brescia o Cuneo si apre ancora di; tra i; cari e quelli; ...

ilgiornale : Il ritiro di un prodotto da negozi e supermercati può costare una decina di milioni di euro ad una azienda. E la pa… - Italia_Notizie : Ecco perché vengono ritirati sempre più prodotti dai supermercati -

Ultime Notizie dalla rete : supermercati più

il Giornale

La classifica di Altroconsumo sulle città dove grazie ai supermercati più economici si può risparmiare fino a un sesto della spesa annuale. Bene il Nord-Est, in affanno il Meridione. Sorpresa Milano ...Ci siamo spaventati, chiusi in casa, fatto la fila ai supermercati, imparato lo smart working e cantato dai balconi. Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite, dilatato le nostre paure e limitato alcu ...Dopo una relativa tregua, almeno in termini di vittime, in autunno la pandemia tornerà a mostrare gli artigli in Europa. Che dovrà prepararsi ad avere più morti. L'allarme, che già serpeggiava in vist ...