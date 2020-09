Grande Fratello, Fausto Leali esalta Mussolini, frase choc: “Hitler era…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Bufera su Fausto Leali che, nelle ultime ore, si è lasciato andare ad alcune riflessioni su Benito Mussolini e sul suo regime, sottolineando come il Duce abbia fatto – secondo il suo punto di vista – cose buone. Prima polemica social dopo poche ore dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Gli spettatori che … L'articolo Grande Fratello, Fausto Leali esalta Mussolini, frase choc: “Hitler era…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Bufera suche, nelle ultime ore, si è lasciato andare ad alcune riflessioni su Benitoe sul suo regime, sottolineando come il Duce abbia fatto – secondo il suo punto di vista – cose buone. Prima polemica social dopo poche ore dall’inizio della quinta edizione delVip. Gli spettatori che … L'articolo: “Hitler era…” proviene da www.meteoweek.com.

