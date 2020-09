Elisabetta Canalis | paura per l’ex velina costretta a prendere una decisione difficile

Leggi su controcopertina

(Di mercoledì 16 settembre 2020)per, l’exche si è trovata a doverunamolto importante. Sicuramente la situazione Coronavirus nel nostro paese è diversa da quella che si respira in America e più volte l‘exdi Striscia la notizia ha riferito che a Los Angeles le cose sono davvero terribili. Purtroppo in America oltre al Coronavirus in questi giorni si è tanto parlato anche di vari episodi di violenza che purtroppo ormai sono piuttosto frequenti.per l’exdi Striscia la notizia Soltanto pochi giorni fa si è parlato di due vice sceriffi che sono finiti in ospedale per via di un agguato. Poi, ...