DIRETTA VIDEO – Temptation Island – 16 Settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa sera su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dell’edizione totalmente Nip di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Le sei coppie infatti, sono già sbarcate all’interno del resort e divise nei due villaggi che li vedranno protagonisti per ventuno giorni separati. Le fidanzate avranno la possibilità di conoscere i tentatori ma soprattutto di capire e guardare i propri compagni che all’interno dell’altro villaggio avranno modo di conoscere nuove tentatrici. La stessa cosa vale per i fidanzati che, in questa edizione sembrano essere molto dubbiosi su quello che realmente vogliono dalla loro storia d’amore.Alessia Marcuzzi è carica per affrontare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie Nip che hanno dimostrato di avere tantissimi dubbi e conti in sospeso già dai ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa sera su Canale 5 andrà in onda la prima puntata dell’edizione totalmente Nip dicondotta da Alessia Marcuzzi. Le sei coppie infatti, sono già sbarcate all’interno del resort e divise nei due villaggi che li vedranno protagonisti per ventuno giorni separati. Le fidanzate avranno la possibilità di conoscere i tentatori ma soprattutto di capire e guardare i propri compagni che all’interno dell’altro villaggio avranno modo di conoscere nuove tentatrici. La stessa cosa vale per i fidanzati che, in questa edizione sembrano essere molto dubbiosi su quello che realmente vogliono dalla loro storia d’amore.Alessia Marcuzzi è carica per affrontare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie Nip che hanno dimostrato di avere tantissimi dubbi e conti in sospeso già dai ...

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA VIDEO DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020/ Video streaming Rai: sulla salita finale, 17^ tappa Il Sussidiario.net Billie Eilish ha rivelato che presto pubblicherà una nuova canzone e un video

Durante la sua ultima diretta su Instagram, Billie Eilish ha rivelato una novità importante: la cantante si è lasciata sfuggire che ben presto pubblicherà una nuova canzone con tanto di videoclip. L’u ...

Trentatré società per la 18° edizione della “Notte dello sport”: diretta Facebook anche su Vivere Senigallia

2' di lettura Senigallia 16/09/2020 - Tutto pronto per la diciottesima edizione della “Notte dello Sport” organizzata dall’agenzia Nerosubianco con il patrocinio di Comune di Senigallia e Coni Marche ...

UNDER 17, AMICHEVOLE: PARMA-SPAL, GUARDA LA DIRETTA STREAMING

VIDEO DAL CANALE UFFICIALE YOU TUBE DEL PARMA CALCIO 1913 SETTORE GIOVANILE ISCRIVITI (CLICCA QUI) AL CANALE UFFICIALE YOU TUBE PARMA CALCIO SETTORE GIOVANILE E CLICCA SULLA CAMPANELLINA PER RICEVERE ...

