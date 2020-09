Calcio, nessun positivo tra i vertici della Lega Serie A dopo l’assemblea con De Laurentiis (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreAlla fine, tra i vertici della Lega Serie A non è stata registrata alcuna positività a Covid-19 dopo la famosa assemblea del 9 settembre a cui, a Milano, aveva preso parte anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di cui poi era emersa la positività al tampone per il Coronavirus. Tutti i test del presidente Paolo Dal Pino, dall’amministratore deLegato Luigi De Siervo e dagli altri dipendenti presenti all’assemblea sono, scrive l’Ansa, risultati negativi. Subito dopo la notizia della positività del presidente del Napoli, la Lega Serie A aveva comunicato che durante l’incontro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreAlla fine, tra iA non è stata registrata alcuna positività a Covid-19la famosa assemblea del 9 settembre a cui, a Milano, aveva preso parte anche il presidente del Napoli Aurelio De, di cui poi era emersa la positività al tampone per il Coronavirus. Tutti i test del presidente Paolo Dal Pino, dall’amministratore deto Luigi De Siervo e dagli altri dipendenti presenti all’assemblea sono, scrive l’Ansa, risultati negativi. Subitola notiziapositività del presidente del Napoli, laA aveva comunicato che durante l’incontro ...

