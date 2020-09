Barcellona | Messi torna al gol dopo la tregua | magia al Girona in amichevole VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Se trae ilpuò essere l’inizio di una nuova era, un gol col destro per il mancino più famoso al mondo assume quasi la veste di un segno del destino. L’attaccante argentino, al centro di una telenovela di mercato alla fine risolta con un’intervista ai microfoni di Goal, è andato in rete al 45′ dell’traal Camp Nou. Una conclusione col destro da fuori area terminata in rete con l’ausilio del palo. Un gol allache qualche giorno fa aveva giurato di “voler dare tutto per il club”. L’inizio è incoraggiante.