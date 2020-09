Aborto, in Piemonte verso lo stop alla pillola Ru486 nei consultori: la proposta di Fratelli d’Italia (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’assessore di Fratelli d’Italia: “Niente pillola abortiva Ru486 nei consultori e obbligo di ricovero” Scoppia, in Piemonte, la polemica politica sulla pillola abortiva Ru486. La Regione, in base a quanto anticipa La Stampa, sarebbe intenzionata a ribaltare la decisione del Ministero della Salute dei primi di agosto con cui si abolisce l’obbligo di ricovero per le donne che scelgono l’Aborto farmacologico. L’iniziativa è dell’assessore regionale alla Semplificazione, Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia), e prevede, dunque, niente somministrazione della pillola nei consultori, stop alla ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’assessore did’Italia: “Nienteabortivaneie obbligo di ricovero” Scoppia, in, la polemica politica sullaabortiva. La Regione, in base a quanto anticipa La Stampa, sarebbe intenzionata a ribaltare la decisione del Ministero della Salute dei primi di agosto con cui si abolisce l’obbligo di ricovero per le donne che scelgono l’farmacologico. L’iniziativa è dell’assessore regionaleSemplificazione, Maurizio Marrone (d’Italia), e prevede, dunque, niente somministrazione dellanei...

