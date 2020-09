16 settembre: in Fvg 617 positivi (+2) e 29 nuovi contagi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 617 (2 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 29 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.210: 1.550 a Trieste, 1.354 a Udine, 941 a Pordenone e 352 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.244, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 587. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 617 (2 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registratidecessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 29; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.210: 1.550 a Trieste, 1.354 a Udine, 941 a Pordenone e 352 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.244, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 587. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

UDINE. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 617 (2 più di martedì 15 settembre). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in al ...

Obiettivo zero morti sulle strade, per la "Settimana Europea della Mobilità" arrivano i "Safety Day": 32 pattuglie sulle strade della regione, per la realizzazione di un vero e proprio sogno. Per dar ...

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...

