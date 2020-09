Xbox Game Pass | Microsoft annuncia uno Showcase dedicato!

(Di martedì 15 settembre 2020)continua a spingere forte sul suo servizio di punta. A breve arriverà unodedicato interamente all’, ecco tutto quello che sappiamo Ancora una voltadimostra di puntare fortissimo sul suo. Le sorprese per settembre infatti non finiscono qui, dopo l’annuncio dei titoli che arriveranno in questo mese (tra i quali c’è anche Halo 3:ODST) arriva anche l’annuncio a sorpresa di unodedicato. È in arrivo l’annuncio di un grande titolo AAA in arrivo compreso nel servizio? Data e ora dellodiA fare l’annuncio ...

XboxItalia : NOTIZIE DI GRANDE IMPORTANZA! SMETTI DI SCROLLARE, GRAZIE.?? Da fine 2020, @EA Play sarà incluso in Xbox Game Pass… - Dilski73 : RT @IGNitalia: Dalle sale giochi degli anni '90 direttamente sui nostri schermi, il racing game nostalgico di Curve Digital. La nostra rec… - IGNitalia : Dalle sale giochi degli anni '90 direttamente sui nostri schermi, il racing game nostalgico di Curve Digital. La n… - Lorexae : Xbox Game Pass da oggi è anche cloud gaming su Android con 167 titoli giocabili! - Asgard_Hydra : Xbox Series X|S: ecco le confezioni ufficiali delle console | Game Division -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Game

Microsoft ha annunciato i 5 nuovi giochi che saranno aggiunti gratuitamente all'Xbox Game Pass di settembre per Xbox One, per PC e per xCloud. NOTIZIA di Luca Forte — 14/09/2020 Microsoft ha annunciat ...Konami ha annunciato che eFootball PES 2021 SEASON UPDATE è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC nei formati fisici e ... vincitore del premio "Best Sports Game" all'E3 2019, e ...Poteva sembrare la risposta giusta al momento giusto quando Fortnite, poche settimane dopo l’inizio del lockdown e la cancellazione di tutti i concerti, ha iniziato a organizzare eventi di musica dal ...