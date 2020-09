Un 'nuovo' Kluivert per la Roma di Fonseca (Di martedì 15 settembre 2020) Se non avesse avuto il coronavirus e non ci fosse stato anche l'infortunio di Zaniolo, probabilmente oggi Justin Kluivert sarebbe lontano da Trigoria. L'attaccante olandese, dopo essere quasi sparito ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 settembre 2020) Se non avesse avuto il coronavirus e non ci fosse stato anche l'infortunio di Zaniolo, probabilmente oggi Justinsarebbe lontano da Trigoria. L'attaccante olandese, dopo essere quasi sparito ...

Specialboy811 : @friedkingroup @PFonsecaCoach @gab_giuffrida @m_desanctis26 NUOVO ATTACCO DZEKO( o MILIK) MUR… - joe_tarallo : Dan 'Gunny' #Friedkin,nuovo boss della #ASRoma, di nuovo a Trigoria per un discorsetto alla squadra. (Particolare a… - Claudio93118992 : @Sardanapalooo @OfficialASRoma Kluivert e Under con il nuovo modulo non possono giocare quindi li vendessero . Urge centravanti - fedesa28 : RT @Sardanapalooo: Nel ruolo di #Zaniolo, con il nuovo modulo, possono giocare #Perez, #Pellegrini, #Pedro, #Mikhitaryan. Aggiungo, purtrop… - Alessan25709324 : RT @Sardanapalooo: Nel ruolo di #Zaniolo, con il nuovo modulo, possono giocare #Perez, #Pellegrini, #Pedro, #Mikhitaryan. Aggiungo, purtrop… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Kluivert Roma, da abbondanza a emergenza: Fonseca riabilita Under per l'esordio contro il Verona Siamo la Roma Calciomercato Roma, Milik a un passo e intesa col Verona per Kumbulla

Nella notte che si tinge di giallorosso, la Roma, dopo aver praticamente perfezionato l'affare per l'arrivo di Milik, avrebbe praticamente chiuso anche per l'acquisto di Kumbulla dal Verona. Obiettivo ...

LIVE Bollettino Coronavirus: Berlusconi dimesso dal San Raffaele. Roma, Kluivert negativo ai tamponi

Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 375 casi attualmente attivi rispetto ai 388 di ieri. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.341 (+18) Pazienti guariti, ...

Roma, obiettivo Armando Izzo: costa 20 milioni, ipotesi di scambio

Secondo il 'Corriere dello Sport', i giallorossi puntano il centrale del Torino come rinforzo in difesa. A un passo anche il ritorno di Smalling.

Nella notte che si tinge di giallorosso, la Roma, dopo aver praticamente perfezionato l'affare per l'arrivo di Milik, avrebbe praticamente chiuso anche per l'acquisto di Kumbulla dal Verona. Obiettivo ...Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 375 casi attualmente attivi rispetto ai 388 di ieri. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.341 (+18) Pazienti guariti, ...Secondo il 'Corriere dello Sport', i giallorossi puntano il centrale del Torino come rinforzo in difesa. A un passo anche il ritorno di Smalling.