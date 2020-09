Se perde la Toscana deve dimettersi. De Benedetti fulmina Zingaretti (Di martedì 15 settembre 2020) Non ha dubbi: “Se il Pd domenica e lunedì perde la guida della Toscana, Nicola Zingaretti dovrà per forza dimettersi dalla guida del partito”. Lo assicura Carlo De Benedetti, l'imprenditore che nel 2008 dichiarò (esagerando) di avere preso la “tessera numero 1 del Pd”. L'ingegnere era come spesso gli capita ospite in tv di Lilli Gruber a Otto e mezzo chiamato per il suo ritorno da editore sulla scena pubblica: dal 15 settembre è infatti in edicola “Domani”, il nuovo quotidiano di De Benedetti, diretto da Stefano Feltri. Per qualche minuto ha fatto lo spot alla nuova creatura, anche se un po' ammaccato da un giudizio non proprio lusinghiero sul primo numero (“Ho chiesto alla redazione più pepe). Poi però ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Non ha dubbi: “Se il Pd domenica e lunedìla guida della, Nicoladovrà per forzadalla guida del partito”. Lo assicura Carlo De, l'imprenditore che nel 2008 dichiarò (esagerando) di avere preso la “tessera numero 1 del Pd”. L'ingegnere era come spesso gli capita ospite in tv di Lilli Gruber a Otto e mezzo chiamato per il suo ritorno da editore sulla scena pubblica: dal 15 settembre è infatti in edicola “Domani”, il nuovo quotidiano di De, diretto da Stefano Feltri. Per qualche minuto ha fatto lo spot alla nuova creatura, anche se un po' ammaccato da un giudizio non proprio lusinghiero sul primo numero (“Ho chiesto alla redazione più pepe). Poi però ...

La7tv : #lariachetira Elezioni regionali, @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Nel PD se cade la Toscana Matteo… - Adnkronos : #DeBenedetti: 'Se #Pd perde in #Toscana è colpa di #Renzi' - RobertoZucchi11 : Se perde la Toscana deve dimettersi. De Benedetti fulmina Zingaretti - karypant : RT @Adnkronos: #DeBenedetti: 'Se #Pd perde in #Toscana è colpa di #Renzi' - paolo_coglitore : RT @Adnkronos: #DeBenedetti: 'Se #Pd perde in #Toscana è colpa di #Renzi' -

Ultime Notizie dalla rete : perde Toscana Elezioni regionali, Marco Travaglio: "Se il PD perde la Toscana..." La7 Se perde la Toscana deve dimettersi. De Benedetti fulmina Zingaretti

Non ha dubbi: “Se il Pd domenica e lunedì perde la guida della Toscana, Nicola Zingaretti dovrà per forza dimettersi dalla guida del partito”. Lo assicura Carlo De Benedetti, l'imprenditore che nel 20 ...

Firenze, reddito di cittadinanza a 100 mila toscani

Nel profluvio di misure assistenziali causa Covid - dalla cassa integrazione alle erogazioni a fondo perduto che negli ultimi mesi hanno tenuto la scena anche per disservizi e ritardi - qualcuno può a ...

Elezioni regionali, Toscana e Puglia i match a cui è appeso il governo: «Se perdiamo cade tutto»

ROMA Le ultime dichiarazioni di Nicola Zingaretti e di Matteo Salvini vanno lette al contrario. Assicura il segretario del Pd: «Il voto di domenica prossima non segna il destino di un partito». Cioè d ...

Non ha dubbi: “Se il Pd domenica e lunedì perde la guida della Toscana, Nicola Zingaretti dovrà per forza dimettersi dalla guida del partito”. Lo assicura Carlo De Benedetti, l'imprenditore che nel 20 ...Nel profluvio di misure assistenziali causa Covid - dalla cassa integrazione alle erogazioni a fondo perduto che negli ultimi mesi hanno tenuto la scena anche per disservizi e ritardi - qualcuno può a ...ROMA Le ultime dichiarazioni di Nicola Zingaretti e di Matteo Salvini vanno lette al contrario. Assicura il segretario del Pd: «Il voto di domenica prossima non segna il destino di un partito». Cioè d ...