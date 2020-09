Ticinonline : «Possiamo accorciare la quarantena» -

laRegione

BERNA - Il consigliere federale Ueli Maurer ritiene che la Svizzera potrà abbreviare il periodo di quarantena per le persone che rientrano da un Paese a rischio ma risultano negative ai test per il co ...La quarantena breve? Si può fare. O, almeno, questo è quanto ritiene la virologa dell'ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo che suggerisce di allentare le misure anti-contagio in favore della r ...Per decidere se accorciare o meno i tempi della quarantena, oggi fissati a 14 giorni, il Comitato tecnico scientifico chiama l’Organizzazione mondiale della Sanità. Nella riunione di oggi, durata oltr ...