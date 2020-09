Omicidio Willy, i genitori perdonano i Bianchi, il web li massacra: che commenti! (Di martedì 15 settembre 2020) I genitori di Willy hanno perdonato gli assassini del loro figlio, non vogliono vendetta ma giustizia. Ma la rete non perdona. Tutti i commenti. i fratelli BianchiI genitori di Willy Monteiro Duarte hanno risposto con il perdono a tutti i commenti arrivati in questi giorni all’indirizzo dei presunti assassini di loro figlio. Soprattutto i fratelli Bianchi, sono stati tempestati di minacce e offese dal primo giorno che si è scoperto che facevano parte del branco che ha ucciso il 21enne capoverdiano. Subito dopo il funerale di Willy, i genitori, in virtù della loro profonda fede cattolica hanno deciso di perdonare coloro che hanno tolto la vita al loro “figlioletto”. Qualcosa di inimmaginabile, che ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020) Idihanno perdonato gli assassini del loro figlio, non vogliono vendetta ma giustizia. Ma la rete non perdona. Tutti i commenti. i fratellidiMonteiro Duarte hanno risposto con il perdono a tutti i commenti arrivati in questi giorni all’indirizzo dei presunti assassini di loro figlio. Soprattutto i fratelli, sono stati tempestati di minacce e offese dal primo giorno che si è scoperto che facevano parte del branco che ha ucciso il 21enne capoverdiano. Subito dopo il funerale di, i, in virtù della loro profonda fede cattolica hanno deciso di perdonare coloro che hanno tolto la vita al loro “figlioletto”. Qualcosa di inimmaginabile, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Willy Branchi, è morto Carlo Selvatico. Era uno dei tre indagati il Resto del Carlino “Facevano spostare le auto per parcheggiare il loro suv”: le testimonianze dei due anni di terrore e di minacce dei fratelli Bianchi

La prestanza fisica dovuta alle ore passate in palestra dove praticavano la Mma,, disciplina che usa pugni e calci per il combattimento, veniva usata dai due fratelli per incutere timore in coloro che ...

C’è tanta cattiveria in giro e l’omicidio di Willy a Colleferro ne è la dimostrazione”. Così come anche l’aumento, certificato da dati statistici, dei casi di femminicidio. Non solo in Italia ma in ...

La violenza efferata come espressione di un profondo senso di inadeguatezza

«Il corpo di Willy Monteiro Duarte portava i segni inequivocabili di una manciata di minuti di follia e barbarie». Nelle indagini della magistratura si sottolinea come la violenza per futili motivi pe ...

