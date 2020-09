Nanni | La Ziantoni chiuda ora Rocca Cencia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) – “Dopo tutto quello che abbiamo visto in questi anni non dovremmo più sorprenderci di nulla ed invece il fantastico mondo dei 5 Stelle ieri ci ha riservato l’ennesima perla con la nomina di Katiaad assessora all’ambiente”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio. “Evitiamo di commentare la scelta di affidare un’assessorato così importante ad una persona il cui curriculum è a dir poco imbarazzante”, attacca. “Preferisco invece ricordare quando fomentava i cittadini contro la precedente amministrazione e la politica in generale. Quella politica, che nella logica a 5 Stelle ha permesso ad una come lei di arrivare a fare l’assessora all’ambiente della capitale d’Italia. Ricordo quando chiedevano la chiusura ...