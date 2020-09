L’Antitrust multa Poste per la mancata consegna raccomandate. “Danneggiata anche la giustizia” (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Altro che “Da sempre, la raccomandata è sinonimo di certezza”, come dice lo slogan. L’Antitrust ha multato Poste italiane per cinque milioni di euro, il massimo consentito, proprio per non aver recapitato le raccomandate quando poteva, con danni gravi non solo ai consumatori ma anche al sistema giudiziario del Paese. Garante: “mancata consegna ha causato la prescrizione di numerosi reati” La sanzione irrogata è “per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro digitale delle raccomandate”, scrive il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Altro che “Da sempre, la raccomandata è sinonimo di certezza”, come dice lo slogan. L’Antitrust hatoitaliane per cinque milioni di euro, il massimo consentito, proprio per non aver recapitato lequando poteva, con danni gravi non solo ai consumatori maal sistema giudiziario del Paese. Garante: “ha causato la prescrizione di numerosi reati” La sanzione irrogata è “per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito dellee del servizio di Ritiro digitale delle”, scrive il ...

ilpost : L’Antitrust ha multato Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - ilpost : L’Antitrust ha multato #Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - TgrRai : #PosteItaliane, multa da 5 milioni di euro dell'@antitrust_it. Per l'#authority, @PosteNews avrebbe lasciato l'avvi… - Fiorellissimo : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate - ValentinaFascia : RT @ilpost: L’Antitrust ha multato Poste Italiane per 5 milioni di euro a causa della mancata consegna delle raccomandate -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust multa Antitrust, multa da 228 milioni a Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre: “Intesa per modificare le tariffe… Il Fatto Quotidiano