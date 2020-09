Juventus, Pirlo ed i suoi concetti chiave: Ulivieri impressionato (Di martedì 15 settembre 2020) Sono trascorse meno di 24 ore da quando Andrea Pirlo è diventato a tutti gli effetti un allenatore di calcio. Infatti nella giornata di ieri, il neo-tecnico della Juventus si è recato a Coverciano per presentare la sua tesi finale in modo da ottenere il patentino di Uefa Master Pro, vale a dire il documento che lo porta ad essere un vero allenatore. La commissione d’esame è rimasta impressionata dalla tesi presentata dal Maestro che conteneva tutte le idee sulla tecnica e sulla tattica calcistiche che ha in mente lo stesso Pirlo. “Il mio calcio”, si intitola la sua relazione nella quale proporrebbe un calcio offensivo, con una difesa aggressiva che andrebbe immediatamente a recuperare i palloni persi ed un gioco corale basato su rapidi fraseggi e senza lanci lunghi. Il neo-allenatore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Sono trascorse meno di 24 ore da quando Andreaè diventato a tutti gli effetti un allenatore di calcio. Infatti nella giornata di ieri, il neo-tecnico dellasi è recato a Coverciano per presentare la sua tesi finale in modo da ottenere il patentino di Uefa Master Pro, vale a dire il documento che lo porta ad essere un vero allenatore. La commissione d’esame è rimasta impressionata dalla tesi presentata dal Maestro che conteneva tutte le idee sulla tecnica e sulla tattica calcistiche che ha in mente lo stesso. “Il mio calcio”, si intitola la sua relazione nella quale proporrebbe un calcio offensivo, con una difesa aggressiva che andrebbe immediatamente a recuperare i palloni persi ed un gioco corale basato su rapidi fraseggi e senza lanci lunghi. Il neo-allenatore della ...

juventusfc : ??«Un bell’allenamento oggi, avevamo bisogno di giocare tutti insieme e provare qualcosa in vista di domenica. Un bu… - Gazzetta_it : #Juve, c’è già la mano di #Pirlo: la difesa è variabile, CR7-Kulusevski ok #NovaraJuve - tuttosport : #Juventus, #Pirlo è diventato allenatore di #SerieA - yurz3stelle : L'esame di #Pirlo ha impressionato #Ulivieri. I concetti base del #Maestro - gmlavolpe : RT @GiovaAlbanese: Comincia la settimana tipo della #Juventus verso #JuveSamp, agli ordini Andrea #Pirlo. Non una banalità per un allenator… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo Juventus, ecco perché l’attaccante ideale per Pirlo è Dzeko. È perfetto per giocare con Ronaldo Corriere della Sera La Roma si scatena sul mercato: Milik si avvicina, blitz per Kumbulla

Giorno di svolta nel mercato della Roma: si avvicinano a grandi passi Milik e Kumbulla, mentre ancora non si sblocca la situazione per Smalling. Sin dal weekend i contatti con il Napoli sono stati più ...

Juve, cosa ha scritto Pirlo nella sua tesi al corso di Coverciano

TORINO - Un esame da maestro quello con cui Andrea Pirlo ha concluso ieri a Coverciano il Corso Master Uefa Pro, che gli dà il pieno e formale diritto di allenare la Juventus. Almeno così si sussurrav ...

Calciomercato: Milik alla Roma, ci siamo. Poi Dzeko va alla Juventus

Edin Dzeko è l'attaccante più funzionale alla Juventus di Andrea Pirlo. Il neo allenatore ha chiesto un ‘9' per completare la rosa e il bosniaco – che non ha mai chiesto di essere ceduto alla Roma – s ...

Giorno di svolta nel mercato della Roma: si avvicinano a grandi passi Milik e Kumbulla, mentre ancora non si sblocca la situazione per Smalling. Sin dal weekend i contatti con il Napoli sono stati più ...TORINO - Un esame da maestro quello con cui Andrea Pirlo ha concluso ieri a Coverciano il Corso Master Uefa Pro, che gli dà il pieno e formale diritto di allenare la Juventus. Almeno così si sussurrav ...Edin Dzeko è l'attaccante più funzionale alla Juventus di Andrea Pirlo. Il neo allenatore ha chiesto un ‘9' per completare la rosa e il bosniaco – che non ha mai chiesto di essere ceduto alla Roma – s ...