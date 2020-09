Figliomeni | domani donazione a Ospedale San Giovanni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma – “alle ore 11, sia nella mia veste istituzionale che quale fondatore di Planet Onlus, partecipero’ alla cerimonia di consegna di un sistema di video-laringoscopia di ultima generazione, utile a gestire sia le intubazioni standard sia e soprattutto le intubazioni difficili, specie in questo periodo di emergenza da Covid- 19.” “L’importante apparecchiatura sanitaria verra’ donata al reparto di Rianimazione dell’Sandall’associazione Planet Onlus e potra’ essere utilizzata in tutte le situazioni di estrema urgenza senza l’ausilio di altri presidi e in qualunque ambiente, dalla sala operatoria al pronto soccorso.” “Ringrazio la presidente dell’associazione Luisella Di Curzio e tutti coloro che, con tanti sacrifici, hanno donato ...