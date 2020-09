CI Games presenta un nuovo teaser di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Di martedì 15 settembre 2020) CI Games ha pubblicato un teaser di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, in cui viene mostrato un importante cambiamento apportato al gameplay presente nel sequel di prossima uscita: sniping a lungo raggio estremo. Il tiro a lunga distanza è qualcosa che la community di Sniper Ghost Warrior ha richiesto e il nuovo video anticipa uno tiro effettuato a 1.506 metri di distanza. Il tiro a lungo raggio di Contracts 2 sarà supportato da armi più accurate, maggiore realismo e immagini migliorate quando il gioco verrà lanciato durante le festività 2020. “La community di Sniper ha apprezzato molto i cambiamenti che abbiamo apportato con ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 15 settembre 2020) CIha pubblicato undi2, in cui viene mostrato un importante cambiamento apportato al gameplay presente nel sequel di prossima uscita: sniping a lungo raggio estremo. Il tiro a lunga distanza è qualcosa che la community diha richiesto e ilvideo anticipa uno tiro effettuato a 1.506 metri di distanza. Il tiro a lungo raggio di2 sarà supportato da armi più accurate, maggiore realismo e immagini migliorate quando il gioco verrà lanciato durante le festività 2020. “La community diha apprezzato molto i cambiamenti che abbiamo apportato con ...

