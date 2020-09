CARTE IN CHIOSTRO Strati d' animo | quando il visitatore diventa artista

Leggi su panorama

(Di martedì 15 settembre 2020) Dal 4 all'11 ottobre Giulia Spernazza, che nell'ambito del concorso nazionale Arteam Cup 2019, ha vinto un premio-residenza presso la Civica Raccolta del Disegno di Salò, ritorna nella cittadina considerata uno dei luoghi più incantevoli del Lago di Garda per una RESIDENZA D'. Durante la sua permanenza salodiana allestirà nel MuSa una mostra,d', creata in dialogo con la prestigiosa Civica Raccolta del Disegno, alla quale donerà una delle sue opere. Nella stessa verrà presentata anche l'installazione che realizzerà durante i laboratori organizzati nel suggestivodel museo, pensati per coinvolgere in prima persona il pubblico.Mostra e laboratori vedono protagonista il tema dellaficazione: carta e cera i materiali per raccontare ...