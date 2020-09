Annalisa | senza veli su PlayBoy? “Non mi pongo limiti”

Leggi su chenews

(Di martedì 15 settembre 2020)lancia il suo nuovo album dal titolo provocatorio: “Nuda”. Un gioco allusivo in cui vuole mostrarsifiltri. Poserebbe nuda per? Foto da Instagram: @naliè la splendida cantautrice che ha iniziato la sua carriera ad Amici di Maria De Filippi fino a giungere al Festival di Sanremo, consacrandosi come una delle cantanti italiane più apprezzate. “Nuda” è il suo nuovo album che uscirà il 18 settembre. Un titolo allusivo che, come ha dichiarato: “È una provocazione che prosegue il processo che avevo iniziato con “Bye bye”: è il momento di pensare meno ad accontentare gli altri e di liberarsi dai freni, qui mi privo di quei filtri e di quelle costruzioni che ...