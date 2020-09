Uomo insegue ragazzini con l’ascia, panico tra i residenti (VIDEO) (Di lunedì 14 settembre 2020) L’episodio è avvenuto a Monselice: un Uomo armato di ascia insegue dei ragazzini per strada. A scatenare la sua reazione folle, l’essere stato svegliato dal gruppo di giovanissimi. I residenti chiamano i carabinieri Attimi di terrore ieri mattina poco prima delle sette a Monselice, dove un gruppetto di sei ragazzi tra i 16 e i … L'articolo Uomo insegue ragazzini con l’ascia, panico tra i residenti (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) L’episodio è avvenuto a Monselice: unarmato di asciadeiper strada. A scatenare la sua reazione folle, l’essere stato svegliato dal gruppo di giovanissimi. Ichiamano i carabinieri Attimi di terrore ieri mattina poco prima delle sette a Monselice, dove un gruppetto di sei ragazzi tra i 16 e i … L'articolocon l’ascia,tra i) proviene da www.meteoweek.com.

Attimi di terrore ieri mattina poco prima delle sette a Monselice, dove un gruppetto di sei ragazzi tra i 16 e i 18 anni residenti nel montagnanese è stato inseguito da un uomo armato di ascia. A scat ...

