Ultime Notizie Roma del 14-09-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo sei mesi riparte la scuola per 5 milioni seicentomila studenti le lezioni non sono più stata in presenza dal 5 marzo in tutta Italia da due settimane prima in Alcune regioni del nord torna a squillare la campanella nelle scuole italiane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura l’anno scolastico presso la scuola primaria Guido Negri o a Padova oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:30 Cambiamo argomento coronavirus nuovo record giornaliero di casi a livello globale secondo l’organizzazione Mondiale della sanità che conta nel mondo sono stati 300 7930 nelle24 ore il livello più alto in assoluto dall’inizio della pandemia Berlusconi dimesso dal San Raffaele in mattinatadove era ...