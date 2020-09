Resta in carcere: il gip convalida il fermo di Michele Antonio (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il gip Fortuna Basile ha convalidato il fermo del pm Patrizia Mucciacito della Procura di Nola (Napoli). Resta in carcere Michele Antonio Gaglione, accusato di aver ucciso la sorella Maria Paola speronandola mentre era in scooter. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Il gip Fortuna Basile hato ildel pm Patrizia Mucciacito della Procura di Nola (Napoli).inGaglione, accusato di aver ucciso la sorella Maria Paola speronandola mentre era in scooter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

matteosalvinimi : Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - rep_napoli : La difesa del fratello di Maria Paola: 'Non le avrei mai fatto del male'. Ma resta in carcere [dal nostro inviato D… - 300Italia : RT @autocostruttore: Marina di Ragusa. Violenza sessuale, tunisino resta in carcere. Nella notte tra il 14 e 15 agosto l'indagato avrebbe v… - ManfrediGuttad2 : RT @autocostruttore: Marina di Ragusa. Violenza sessuale, tunisino resta in carcere. Nella notte tra il 14 e 15 agosto l'indagato avrebbe v… - maritosenzacena : @dantecorneli @HaiMicaUnAmaca te ce scherzi ma restà calmi in situazioni così è complicato, qua do se alzi n'attim… -

Ultime Notizie dalla rete : Resta carcere Breno, conferma di aver ucciso e vegliato la madre. Resta in carcere QuiBrescia.it La Calabria all’inizio dell’Ottocento: il ritorno dei Borboni e l’arrivo dei… Francesi

La fine della Repubblica Partenopea (giugno del 1799), grazie soprattutto alle milizie sanfediste assoldate e guidate dal cardinale Ruffo, formate all’inizio principalmente da calabresi, permise il ri ...

Pericoloso latitante preso dopo 18 anni dalla Polizia di Stato: l’uomo deve scontare 11 anni di carcere

La Polizia di Stato, nell’ambito del progetto Wanted III, promosso dal Servizio Centrale Operativo, volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la Squadra Mobile di Modena ha svolto una mirata ed inci ...

La fine della Repubblica Partenopea (giugno del 1799), grazie soprattutto alle milizie sanfediste assoldate e guidate dal cardinale Ruffo, formate all’inizio principalmente da calabresi, permise il ri ...La Polizia di Stato, nell’ambito del progetto Wanted III, promosso dal Servizio Centrale Operativo, volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la Squadra Mobile di Modena ha svolto una mirata ed inci ...