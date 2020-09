Recovery Fund, Di Maio su La7: “Tanti malintenzionati vogliono mettere mani su questo bottino sperando che cada governo” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Recovery Fund? Tutti vogliono mettere le mani su questo bottino. Vedo tanti malintenzionati che sperano che questo governo cada o che possano prendere il comando di alcuni enti sul territorio per spendere una fetta di questi 209 miliardi di euro che ci siamo sudati in Europa. Siamo il primo paese per accesso al Recovery Fund in Ue”. Sono le parole pronunciate a“L’aria che tira” (La7) dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito delle prossime elezioni regionali e del Recovery Fund. Di Maio commenta anche il duro discorso pronunciato ieri dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “? Tuttilesu. Vedo tantiche sperano chegovernoo che possano prendere il comando di alcuni enti sul territorio per spendere una fetta di questi 209 miliardi di euro che ci siamo sudati in Europa. Siamo il primo paese per accesso alin Ue”. Sono le parole pronunciate a“L’aria che tira” (La7) dal ministro degli Esteri, Luigi Di, a proposito delle prossime elezioni regionali e del. Dicommenta anche il duro discorso pronunciato ieri dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ...

borghi_claudio : Il recovery fund. I soldi a fondo perduto. FESSI - marattin : Nell’ambito del percorso di coinvolgimento del Parlamento per il Recovery Fund, come Commissione Finanze abbiamo sc… - marattin : C’è chi crede che i soldi del Recovery Fund - invece che per fare le riforme che da 30 anni non facciamo -debbano e… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio su La7: “Tanti malintenzionati vogliono mettere mani su questo bottino sperando che cada gov… - Icios007 : RT @OGiannino: Cari ebbri da Recovery Fund: di 207mld quota-prestiti va restituita, quota sussidi chiede erogazioni a ogni Stato, netto pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Perché servono (e che cosa sono) il Mes e il Recovery Fund? La Stampa Fisco: Ruffini (Agenzia entrate), Redovery fund per riforma e digitalizzazione

Roma, 14 set 15:33 - (Agenzia Nova) - Le risorse del Recovery fund non possono essere impiegate per determinare una riduzione del carico fiscale, ma sono pienamente utilizzabili per riforme di raggio ...

Recovery fund, i 557 progetti dell’Italia: ospedali e lavoro, ma anche voucher computer e borse di studio. Il documento integrale

La scuola, con la «trasformazione digitale» di 368 mila aule e la creazione di 2.700 laboratori. La sanità, con un massiccio investimento negli ospedali, 34, 4 miliardi di euro, praticamente la stessa ...

Roma, 14 set 15:33 - (Agenzia Nova) - Le risorse del Recovery fund non possono essere impiegate per determinare una riduzione del carico fiscale, ma sono pienamente utilizzabili per riforme di raggio ...La scuola, con la «trasformazione digitale» di 368 mila aule e la creazione di 2.700 laboratori. La sanità, con un massiccio investimento negli ospedali, 34, 4 miliardi di euro, praticamente la stessa ...