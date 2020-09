PS5 a €399? Un rivenditore spagnolo potrebbe aver svelato i prezzi delle next-gen di Sony (Di lunedì 14 settembre 2020) Il prezzo di PS5 è ancora avvolto nel mistero ma, come saprete, questa settimana è previsto il nuovo evento di Sony che dovrebbe svelare le ultime fondamentali informazioni sulle console in arrivo.Sappiamo che Microsoft lancerà Xbox Series X e Series S al prezzo di 499 Euro e 299 Euro, e sembra che anche Sony stia optando per un prezzo abbastanza aggressivo.Un utente ResetEra ha riportato sulle pagine del forum che il rivenditore spagnolo El Corte Inglés avrebbe nel suo database due nomi in codice per due console, "Consola Aurea" e "Consola Enigma". Questi nomi in codice si trovano vicino a dei bundle di Switch e potrebbero essere collegati a PS5. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Il prezzo di PS5 è ancora avvolto nel mistero ma, come saprete, questa settimana è previsto il nuovo evento diche dovrebbe svelare le ultime fondamentali informazioni sulle console in arrivo.Sappiamo che Microsoft lancerà Xbox Series X e Series S al prezzo di 499 Euro e 299 Euro, e sembra che anchestia optando per un prezzo abbastanza aggressivo.Un utente ResetEra ha riportato sulle pagine del forum che ilEl Corte Inglés avrebbe nel suo database due nomi in codice per due console, "Consola Aurea" e "Consola Enigma". Questi nomi in codice si trovano vicino a dei bundle di Switch ero essere collegati a PS5. Leggi altro...

