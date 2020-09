Piccola guida per parlare e scrivere con rispetto delle persone lgbt+ (Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Getty Images)Il terribile caso di cronaca è tristemente noto: Paola Maria Gaglione era una ragazza diciottenne di Acerra rimasta uccisa dopo che, secondo le ricostruzioni, il suo scooter è stato speronato dal fratello che non accettava la sua storia con Ciro Migliore, ragazzo transessuale rimasto ferito dopo la caduta e il successivo pestaggio da parte sempre del fratello della sua fidanzata. Al caso di misoginia e violenza transfobica, già agghiacciante di per sé, ad aggravare le cose nelle ore scorse ci si sono messe le ricostruzioni grossolane e spesso tendenziose dei mezzi di stampa italiani. Moltissime testate hanno trattato la vicenda con una serie di inesattezze tremende e spesso offensive: si è parlato di “due ragazze“, “Paola Maria e la sua ragazza“, e poi di “amore omosessuale” e di “relazione ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Getty Images)Il terribile caso di cronaca è tristemente noto: Paola Maria Gaglione era una ragazza diciottenne di Acerra rimasta uccisa dopo che, secondo le ricostruzioni, il suo scooter è stato speronato dal fratello che non accettava la sua storia con Ciro Migliore, ragazzo transessuale rimasto ferito dopo la caduta e il successivo pestaggio da parte sempre del fratello della sua fidanzata. Al caso di misoginia e violenza transfobica, già agghiacciante di per sé, ad aggravare le cose nelle ore scorse ci si sono messe le ricostruzioni grossolane e spesso tendenziose dei mezzi di stampa italiani. Moltissime testate hanno trattato la vicenda con una serie di inesattezze tremende e spesso offensive: si è parlato di “due ragazze“, “Paola Maria e la sua ragazza“, e poi di “amore omosessuale” e di “relazione ...

