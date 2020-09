MotoGp | Viñales sbotta | In gara la moto non funziona

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - Nelle ultime nove gare diin cui è partito dalla pole Maverick Viñales non ha mai vinto. Una statistica amara per il pilota della Yamaha che, dopo il sesto posto nel Gran Premio ...

SkySportMotoGP : La fantasia non manca a @ValeYellow46 ???? Vi piace il suo nuovo casco? #SanMarinoGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - Aldo603 : @SkySportMotoGP @SkyRacingTeam @Luca_Marini_97 @Marco12_B @MotoGP @SkySport Vi chiedo una cortesia, potreste dire a… - oroscopoesport : Andatevi a vedere i risultati nelle altre competizioni, come i successi di Favino nel cinema e Pogacar nel ciclismo… - vi_navy : Peggio delle gare pazze della motogp. - safeincats : di quanto vi potete fidare? sport fans edition basket: 80% pallavolo: 70% f1: 50% golf: 30% motogp: 25% calcio: 0… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Viñales

Il ‘Dottore’ ha voluto ironizzare dopo la splendida prestazione a Misano dei piloti dell’Academy, tra cui Morbidelli e Bagnaia Poteva essere un podio tutto italiano, così come avvenuto in Moto2 quello ...Francesco Bagnaia è tornato a parlare della possibilità di vederlo in futuro con la Ducati ufficiale e ha spiegato cosa vuole fare nelle prossime gare. Bagnaia e Dovizioso () Francesco Bagnaia è torna ...