Mattarella a Vo’ Euganeo ricorda Willy | “Siamo sconvolti per la sua morte Contrastare chi pratica violenza vile e brutale e chi la predica”

"Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un'icona di amicizia e di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell'intera nostra comunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020-2021, dal titolo 'Tutti a scuola', che si tiene nel giardino della scuola primaria 'Guido Negri' di Vò, in provincia di Padova. Il Capo dello Stato è stato applaudito durante questo passaggio. "In coerenza con questi valori occorre spiegare il massimo impegno per contrastare chi pratica violenza vile e brutale e chi la predica".

