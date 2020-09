Mara Venier, la confessione inaspettata spiazza i fan: il segreto è svelato (Di lunedì 14 settembre 2020) Ritorno in tv col botto di Domenica In. Mara Venier scatenata: il ricordo dei tempi passati, un uragano di emozioni e aneddoti esilaranti confermano la simpatia della conduttrice Fonte foto: Getty ImagesI fan l’aspettavano da tutta l’estate. Finalmente il grande giorno è arrivato: Mara Venier è ritornata in tv con Domenica In e non poteva che farlo in grande stile. Tanti ospiti, tanti racconti e tanto divertimento offerto dalla “Signora della domenica”. Dopo un meritato periodo di vacanza, anche in seguito all’infortunio al piede che tanto l’aveva infastidita, alla soglia dei 70 anni, la zia Mara ha fatto il suo ritorno in tv con la nuova stagione di Domenica In. Questa prima puntata, andata in onda come sempre su Rai Uno, è ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020) Ritorno in tv col botto di Domenica In.scatenata: il ricordo dei tempi passati, un uragano di emozioni e aneddoti esilaranti confermano la simpatia della conduttrice Fonte foto: Getty ImagesI fan l’aspettavano da tutta l’estate. Finalmente il grande giorno è arrivato:è ritornata in tv con Domenica In e non poteva che farlo in grande stile. Tanti ospiti, tanti racconti e tanto divertimento offerto dalla “Signora della domenica”. Dopo un meritato periodo di vacanza, anche in seguito all’infortunio al piede che tanto l’aveva infastidita, alla soglia dei 70 anni, la ziaha fatto il suo ritorno in tv con la nuova stagione di Domenica In. Questa prima puntata, andata in onda come sempre su Rai Uno, è ...

RegalinoV : Professione Vacanze, Mara Venier e Claudia Amendola ricordano il bacio: “Ero sposata con Jerry…e io ero single”… - Antonio98854326 : La TV non si accende più ; ? La TV non e guardata solo da adulti ma anche da adolescenti che poi dopo devi spiegare… - cristin30982099 : Dai dai..su su...il corso lecchini allo sbaraglio è iniziato ?????? complimenti Mara Venier hai vinto la statuetta lecca-lecca - Brigatafolgore : Befana!! Quali polemiche sterili,a pochi giorni dalle elezioni,non puoi invitare il capo del governo...a parte inve… - adatorelli : RT @RevenewsI: .@mikasounds a #DomenicaIn ha parlato del suo impegno per #Beirut. Il video della sua chiacchierata con Mara Venier. https:/… -