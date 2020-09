Incendio in un appartamento a Milano, un morto (Di lunedì 14 settembre 2020) Incendio in un appartamento a Milano. morto un uomo di 62 anni. Un corto circuito potrebbe aver causato il rogo. Milano – Incendio in un appartamento a Milano nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2020. Le fiamme sono divampate, come scritto da La Repubblica, in una casa popolare al quinto piano di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle 2 con i vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente per spegnere il rogo. Per l’inquilino, un uomo di 62 anni, non c’è stato niente da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Aperta un’indagine per accertare meglio la dinamica di questo Incendio. Incendio in un ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020)in unun uomo di 62 anni. Un corto circuito potrebbe aver causato il rogo.in unnella notte tra il 13 e il 14 settembre 2020. Le fiamme sono divampate, come scritto da La Repubblica, in una casa popolare al quinto piano di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle 2 con i vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente per spegnere il rogo. Per l’inquilino, un uomo di 62 anni, non c’è stato niente da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Aperta un’indagine per accertare meglio la dinamica di questoin un ...

