Dalla gdo agli alberghi 5 mln di lavoratori attendono rinnovi contratti (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Labitalia) - Dai vigilantes privati ai lavoratori della grande distribuzione, dai dipendenti degli alberghi a quelli degli studi professionali. Sono circa 5 milioni i lavoratori del terziario, commercio e servizi con il contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto e in attesa del rinnovo. Settori che in questi mesi di emergenza Covid-19 sono stati tra i più colpiti dagli effetti del lockdown, con alberghi e negozi che non hanno più riaperto e decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione. "E ancora adesso ci sono lavoratori che la cassa integrazione non l'hanno ancora neanche ricevuta. Ma anche per questo è arrivato il momento di ritornare al tavolo e contrattare il rinnovo dei contratti. Alle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Labitalia) - Dai vigilantes privati aidella grande distribuzione, dai dipendenti deglia quelli degli studi professionali. Sono circa 5 milioni idel terziario, commercio e servizi con il contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto e in attesa del rinnovo. Settori che in questi mesi di emergenza Covid-19 sono stati tra i più colpiti deffetti del lockdown, cone negozi che non hanno più riaperto e decine di migliaia diin cassa integrazione. "E ancora adesso ci sonoche la cassa integrazione non l'hanno ancora neanche ricevuta. Ma anche per questo è arrivato il momento di ritornare al tavolo e contrattare il rinnovo dei. Alle ...

nvrwlkln : RT @Coop_Lombardia: Il nostro nuovo Supermercato Coop di Monza è il primo negozio “Autism Friendly” nel settore della GDO in Europa. Scopri… - CCItaloMaltese : GDO svizzera agroalimentare: ?? Incontri #B2B con i rappresentanti della #GDO elvetica a #Bologna?? Gli appuntamenti… - coloasestri : RT @Coop_Lombardia: Il nostro nuovo Supermercato Coop di Monza è il primo negozio “Autism Friendly” nel settore della GDO in Europa. Scopri… - Coop_Lombardia : Il nostro nuovo Supermercato Coop di Monza è il primo negozio “Autism Friendly” nel settore della GDO in Europa. Sc… - lorenzhaus : @Lucine_Bellille @FrancescoForm88 @matteosalvinimi Vedo che ci stai arrivando. Negli anni 80 gli stagionali per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla gdo Dalla gdo agli alberghi 5 mln di lavoratori attendono rinnovi contratti Il Sannio Quotidiano Inammissibile la prova del trasporto Intraue se non coerente con la prassi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, è tornata a pronunciarsi in tema di prova del trasferimento dei beni oggetto di cessione intra-Ue, ai fini della ver ...

Rapporto Coop: tutti i comportamenti del post pandemia

Il terribile shock della pandemia cambierà gli equilibri internazionali e sposterà, a Oriente, il baricentro del mondo, penalizzando i Paesi Atlantici, a partire dall’Europa e dagli Usa. Tuttavia, l’U ...

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, è tornata a pronunciarsi in tema di prova del trasferimento dei beni oggetto di cessione intra-Ue, ai fini della ver ...Il terribile shock della pandemia cambierà gli equilibri internazionali e sposterà, a Oriente, il baricentro del mondo, penalizzando i Paesi Atlantici, a partire dall’Europa e dagli Usa. Tuttavia, l’U ...