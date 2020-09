Covid, Berlusconi dimesso: “E’ stata la prova più difficile della mia vita” (Di lunedì 14 settembre 2020) Questa mattina Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Un principio di polmonite bilaterale aveva messo a rischio la sua salute, oggi il leader di Forza Italia, all’uscita dal nosocomio, si è detto felice e soddisfatto per aver superato l’ennesima prova della sua vita. “Grazie a tutti per essere qui a salutare la mia uscita. E’ una prova difficile, lo dico con emozione – ha detto Berlusconi ai cronisti presenti dopo le dimissioni dal San Raffaele – Grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele e primo tra tutti il professor Alberto Zangrillo ho superato quella che considero forse la prova ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 settembre 2020) Questa mattina Silvioha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il. Un principio di polmonite bilaterale aveva messo a rischio la sua salute, oggi il leader di Forza Italia, all’uscita dal nosocomio, si è detto felice e soddisfatto per aver superato l’ennesimasua vita. “Grazie a tutti per essere qui a salutare la mia uscita. E’ una, lo dico con emozione – ha dettoai cronisti presenti dopo le dimissioni dal San Raffaele – Grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele e primo tra tutti il professor Alberto Zangrillo ho superato quella che considero forse la...

