Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo. In Ue si teme seconda ondata (Di lunedì 14 settembre 2020) Un nuovo record negativo è stato raggiunto nell'ambito della pandemia da Coronavirus: nelle ultime 24 ore i casi confermati di contagio sono stati 307.930, il dato più alto di sempre, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Il totale dei contagi è adesso di 28.637.952 in tutto il mondo. Il precedente record di infezioni su base giornaliera era di 306.857 ed era stato registrato il 6 settembre. I decessi per la pandemia sono 917.417 in tutto il mondo (5.500 in più rispetto al giorno precedente) e le Americhe hanno i dati più alti di tutte le regioni del mondo, con oltre 14,7 milioni di casi complessivi.L'aumento più marcato di nuovi casi nell'ultima giornata ...

