Caruso-Sandgren in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo turno degliBNL d’Italia maschilimetterà di fronte Salvatoree Tennys, in una sfida che potrebbe rappresentare l’ennesimo passo verso il salto di qualità per l’atleta italiano. Il tennista nativo di Avola troverà di fronte un avversario contro il quale è difficile esser propositivi con continuità: servirà il migliorper spuntarla. La sfida andrà in scena domani, martedì 15 settembre, sebbene l’d’inizio non sia ancora stato definito: copertura televisiva affia Sky Sport (canali 201 o 205), con possibilità di seguire il match su Sky Go (piattaforma): In alternativa, Sportface.it ...