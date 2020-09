Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 14 settembre – Tutto sembra ruotare intorno al futuro di Gastòn Ramirez: l’uruguaiano non rinnoverà, ma anche l’interesse dei club arabi non si è concretizzato in offerta. Potrebbe provarci il Torino qualora il club granata cedesse Iago Falqué. Come già ribadito più volte, senza cessioni importanti il mercato della Sampdoria non vivrà particolari sussulti in questa sessione. Calciomercato Sampdoria – Affari e trattative 14 settembre Aumentano i nomi accostati al centrocampo di Claudio Ranieri. Dopo la frenata per Adrien Silva, si è iniziato a parlare di un possibile approdo ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)14– Tutto sembra ruotare intorno al futuro di Gastòn Ramirez: l’uruguaiano non rinnoverà, ma anche l’interesse dei club arabi non si è concretizzato in offerta. Potrebbe provarci il Torino qualora il club granata cedesse Iago Falqué. Come già ribadito più volte, senza cessioni importanti il mercato dellanon vivrà particolari sussulti in questa sessione.14Aumentano i nomi accostati al centrocampo di Claudio Ranieri. Dopo la frenata per Adrien Silva, si è iniziato a parlare di un possibile approdo ...

lubacicce : RT @it_samp: #Calciomercato #sampdoria: poco o nulla. #Ferrero lavora per tenere la società 'sana e appetibile' - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? #Sampdoria, #Drinkwater proposto al suo ex tecnico al #Leicester #Ranieri ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calcio… - sportli26181512 : Sampdoria: un centrocampista chiesto in B: Secondo - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, #Drinkwater proposto al suo ex tecnico al #Leicester #Ranieri ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV… - it_samp : #Calciomercato #sampdoria: poco o nulla. #Ferrero lavora per tenere la società 'sana e appetibile' -