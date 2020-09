Bordoni | Istituto Comprensivo via Mar dei Caraibi | genitori preoccupati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Primo giorno di Scuola, falsa partenza a Ostia, l’atteggiamento alla ‘io speriamo che me la cavo’ ha portato evidenti disagi nell’Via Mar deidel X Municipio dove isonoperche’ l’attivita’ didattica stenta a ripartire. Una palestra con divisori e reti metalliche pericolanti; una scuola trincea non e’ quello che chiedono le famiglie ma cosi’ sembra essere stato concepito il distanziamento nella Statale Via Mar deiper tre classi elementari.” “Mancano i banchi monoposto e non sono giunte le forniture promesse dal Governo. La dirigenza rassicura che le recinzioni metalliche, saranno solo una misura temporanea ma che resta ugualmente una dimensione ...