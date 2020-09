Arrestato il presunto pusher di Viareggio accusato di aver venduto droga a padre e figlio finiti in overdose: “Gravi indizi colpevolezza” (Di lunedì 14 settembre 2020) È ritenuto responsabile di aver venduto sostanze stupefacenti a Samuele Ventrella, il 25enne deceduto a Lido di Camaiore (Lucca) per overdose il 2 agosto scorso, e a suo padre Gerardo Ventrella, che riportava invece lesioni gravissime a seguito dell’assunzione della droga. Per questo un 55enne, residente a Viareggio, già noto alle forze dell’ordine, è stato Arrestato dai carabinieri della stazione di Lido di Camaiore. L’operazione è stata confermata dopo le indagini seguite all’intervento dei carabinieri nella notte tra l’1 e il 2 agosto scorso, quando in due diverse vie di Lido di Camaiore vennero segnalate al 112 due persone a terra prive di sensi. Si trattava di Gerardo Ventrella e suo figlio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) È ritenuto responsabile disostanze stupefacenti a Samuele Ventrella, il 25enne deceduto a Lido di Camaiore (Lucca) peril 2 agosto scorso, e a suoGerardo Ventrella, che riportava invece lesioni gravissime a seguito dell’assunzione della. Per questo un 55enne, residente a, già noto alle forze dell’ordine, è statodai carabinieri della stazione di Lido di Camaiore. L’operazione è stata confermata dopo le indagini seguite all’intervento dei carabinieri nella notte tra l’1 e il 2 agosto scorso, quando in due diverse vie di Lido di Camaiore vennero segnalate al 112 due persone a terra prive di sensi. Si trattava di Gerardo Ventrella e suo...

