Xbox Series S è più potente di Xbox One X? Sì e no, ecco la spiegazione di The Verge (Di domenica 13 settembre 2020) Xbox Series S non potrà far girare i giochi con i benefici della modalità Xbox One X Enhanced. Inoltre, a differenza della console current-gen, Xbox Series S non raggiungerà il 4K, ma si limiterà ad un dignitoso 1440p. Inoltre, la next-gen a buon mercato di Microsoft possiede una quantità di RAM inferiore rispetto all'attuale Xbox One X.Com'è facilmente comprensibile, tutto questo discutere di come Xbox Series S sia, per certi versi, indietro rispetto all'hardware attualmente disponibile della stessa compagnia, ha creato scompiglio, confusione e perfino paura. La domanda che tutti si pongono ormai è una: quale delle due ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 settembre 2020)S non potrà far girare i giochi con i benefici della modalitàOne X Enhanced. Inoltre, a differenza della console current-gen,S non raggiungerà il 4K, ma si limiterà ad un dignitoso 1440p. Inoltre, la next-gen a buon mercato di Microsoft possiede una quantità di RAM inferiore rispetto all'attualeOne X.Com'è facilmente comprensibile, tutto questo discutere di comeS sia, per certi versi, indietro rispetto all'hardware attualmente disponibile della stessa compagnia, ha creato scompiglio, confusione e perfino paura. La domanda che tutti si pongono ormai è una: quale delle due ...

