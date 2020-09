Ufficiale: Sporting Lisbona-Napoli annullata (Di domenica 13 settembre 2020) Ora c’è anche il crisma dell’ufficialità. L’amichevole Sporting Lisbona Napoli è stata annullata per laa positività di tre calciatori dello Sporting. Il Napoli rientrerà in nottata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Ora c’è anche il crisma dell’ufficialità. L’amichevoleè stataper laa positività di tre calciatori dello. Ilrientrerà in nottata. L'articolo ilsta.

filippociriello : @MarcoDiMaro @marcoazzi66 Ufficiale: Sporting Lisbona-Napoli annullata Il Napoli rientrerà in nottata. - napolista : Ufficiale: Sporting Lisbona-Napoli annullata Il Napoli rientrerà in nottata. - Sndr201 : @sscnapoli @Sporting_CP @SkySport @dries_mertens14 Quando deciderete di fare un comunicato ufficiale non sarà mai t… - Gianluc06685004 : @Carloalvino ne il Napoli ne lo Sporting ad ora hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all'amich… - Loll48433960 : @sscnapoli @Sporting_CP @SkySport @dries_mertens14 Per un post ufficiale bisogna attendere che Head of Communication rientri dal mare? -