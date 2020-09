Tabellone Atp Kitzbuhel 2020: Jannik Sinner wild card, Fognini numero uno (Di domenica 13 settembre 2020) Il Tabellone principale e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Kitzbuhel, in programma dall’8 al 13 settembre 2020. La testa di serie numero uno è Fabio Fognini, di nuovo in campo dopo il problema alle caviglie che lo ha costretto ad andare sotto i ferri. Presente Jannik Sinner dopo la sfortunata esperienza negli Stati Uniti, mentre si rivede sulla terra rossa Kei Nishikori, positivo al Covid-19 qualche settimana fa. Ecco il Tabellone di Kitzbuhel: FINALE Kecmanovic b. (Q) Hanfmann 6-4 6-4 SEMIFINALI Kecmanovic b. (Q) Huesler 6-2 5-7 6-3 (Q) Hanfmann b. (Q) Djere 4-6 6-3 7-6(5) QUARTI DI FINALE (Q) Huesler b. Lopez 6-4 6-3 Kecmanovic b. (Q) Delbonis 6-4 7-6(5) 7-5 (Q) Hanfmann b. (Q) Marterer 6-2 ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ilprincipale e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 250 di, in programma dall’8 al 13 settembre. La testa di serieuno è Fabio, di nuovo in campo dopo il problema alle caviglie che lo ha costretto ad andare sotto i ferri. Presentedopo la sfortunata esperienza negli Stati Uniti, mentre si rivede sulla terra rossa Kei Nishikori, positivo al Covid-19 qualche settimana fa. Ecco ildi: FINALE Kecmanovic b. (Q) Hanfmann 6-4 6-4 SEMIFINALI Kecmanovic b. (Q) Huesler 6-2 5-7 6-3 (Q) Hanfmann b. (Q) Djere 4-6 6-3 7-6(5) QUARTI DI FINALE (Q) Huesler b. Lopez 6-4 6-3 Kecmanovic b. (Q) Delbonis 6-4 7-6(5) 7-5 (Q) Hanfmann b. (Q) Marterer 6-2 ...

