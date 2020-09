Parma-Genoa, Liverani: “Un buon test, ho visto una squadra più attenta” (Di domenica 13 settembre 2020) “Ho visto una squadra un po’ più attenta, sicuramente le gambe vanno meglio rispetto a 7-8 giorni fa“. Esordisce così Fabio Liverani, tecnico del Parma, nell’analisi post-partita dell’amichevole vinta contro il Genoa per 1-0. “È stato un buon test, con le difficoltà che può creare una squadra di pari grado” spiega l’allenatore crociato, “i ragazzi hanno giocato con voglia, sacrificio e qualità. È stata una partita vera, avevo chiesto questo ai ragazzi perché era l’ultimo test prima dell’inizio di un campionato che sarà duro e molto incerto. Avevo chiesto una partita vera e così è stato. ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) “Hounaun po’ più attenta, sicuramente le gambe vanno meglio rispetto a 7-8 giorni fa“. Esordisce così Fabio, tecnico del, nell’analisi post-partita dell’amichevole vinta contro ilper 1-0. “È stato un, con le difficoltà che può creare unadi pari grado” spiega l’allenatore crociato, “i ragazzi hanno giocato con voglia, sacrificio e qualità. È stata una partita vera, avevo chiesto questo ai ragazzi perché era l’ultimoprima dell’inizio di un campionato che sarà duro e molto incerto. Avevo chiesto una partita vera e così è stato. ...

