Napoli, uomo si masturba in piazza davanti a due fidanzati (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si masturbava in piazza del Plebiscito a Napoli rivolgendo parole oscene a una coppia. Un uomo è stato bloccato ieri dai miliari del Raggruppamento Campania di pattuglia presso la piazza per l’operazione ‘Strade Sicure’. Allertati da due fidanzati, i militari sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato l’uomo che è stato identificato e posto in stato di fermo nell’attesa della volante della polizia. Si tratta di un italiano trovato in possesso di materiale pornografico e vari telefonini. Durante la convalida dello stato di fermo da parte della polizia, il giovane ha tentato la fuga ma il tempestivo intervento dei militari è stato decisivo: bloccato e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Siva indel Plebiscito arivolgendo parole oscene a una coppia. Unè stato bloccato ieri dai miliari del Raggruppamento Campania di pattuglia presso laper l’operazione ‘Strade Sicure’. Allertati da due, i militari sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato l’che è stato identificato e posto in stato di fermo nell’attesa della volante della polizia. Si tratta di un italiano trovato in possesso di materiale pornografico e vari telefonini. Durante la convalida dello stato di fermo da parte della polizia, il giovane ha tentato la fuga ma il tempestivo intervento dei militari è stato decisivo: bloccato e ...

fanpage : Aveva deciso di andare a vivere insieme a Ciro. I progetti di Maria Paola spezzati per sempre da suo fratello, che… - Capezzone : Quella di #DeBenedetti su #Berlusconi, ieri, non è stata una gaffe né un lapsus. A Napoli si direbbe che è uscito a… - titty_napoli : RT @perchetendenza: 'Maria Paola': Perché mentre era in scooter con il compagno la 22enne originaria di Caivano Maria Paola Gaglione è stat… - ludoevica : In quanto giornalisti dovreste informarvi sui fatti: Non parliamo di DUE DONNE ma bensì di una donna, Maria Paola,… - PlNKOLEANDER : consiglio l'articolo di @fanpage a riguardo, decisamente più corretto degli altri che ho letto. unica cosa, cancell… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli uomo Napoli, uomo si masturba in piazza davanti a due fidanzati anteprima24.it Usa, incendi in Oregon: decine di persone considerate disperse

Usa, incendi devastano anche l’Oregon: mezzo milione di persone costrette a lasciare casa Più di 500.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case nell'Oregon a causa degli incendi che stan ...

Napoli, sparatoria davanti agli chalet di Mergellina: due feriti in ospedale

Sparatoria a Mergellina, davanti agli chalet: due ragazzi in ospedale per le ferite riportate, ma non sono in pericolo di vita. Caccia all’uomo che ha aperto il fuoco forse al termine di una lite in s ...

Usa, incendi devastano anche l’Oregon: mezzo milione di persone costrette a lasciare casa Più di 500.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case nell'Oregon a causa degli incendi che stan ...Sparatoria a Mergellina, davanti agli chalet: due ragazzi in ospedale per le ferite riportate, ma non sono in pericolo di vita. Caccia all’uomo che ha aperto il fuoco forse al termine di una lite in s ...