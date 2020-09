Lady Bonucci: “Io realizzata? Mi manca ancora qualcosa. Essere la moglie di un calciatore…” (Di domenica 13 settembre 2020) “Io realizzata? Mi manca ancora qualcosa“. Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, ha regalato uno spazio di domande e risposte ai follower su Instagram mentre la suocera era in visita a casa sua. “Come è Essere la moglie di un calciatore professionista? Diventi una moglie professionista. Dai rifammi la domanda quando sono sola…“, ha chiosato Lady Bonucci. View this post on Instagram #Repost @Bonuccileo19 with @get repost ・・・ Che sintomi ha la felicità? ❤️😍 #mountain #estate2020 A post shared by Martina Maccari (@martinazoev) on Aug ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) “Io? Mi“. Martina Maccari,del difensore della Juventus Leonardo, ha regalato uno spazio di domande e risposte ai follower su Instagram mentre la suocera era in visita a casa sua. “Come èladi un calciatore professionista? Diventi unaprofessionista. Dai rifammi la domanda quando sono sola…“, ha chiosato. View this post on Instagram #Repost @leo19 with @get repost ・・・ Che sintomi ha la felicità? ❤️😍 #mountain #estate2020 A post shared by Martina Maccari (@martinazoev) on Aug ...

zazoomblog : Lady Bonucci: “Io realizzata? Mi manca ancora qualcosa. Essere la moglie di un calciatore…” - #Bonucci:… - JuveTweetBot : RT @AlexClassicTips: They don't call Juve 'The Old Lady' for nothing Gianluigi Buffon 42 Giorgio Chiellini 36 Ronaldo 35 Sami Khedira 33 B… - Buc_U_Ronnie : RT @AlexClassicTips: They don't call Juve 'The Old Lady' for nothing Gianluigi Buffon 42 Giorgio Chiellini 36 Ronaldo 35 Sami Khedira 33 B… - steveodero4 : RT @AlexClassicTips: They don't call Juve 'The Old Lady' for nothing Gianluigi Buffon 42 Giorgio Chiellini 36 Ronaldo 35 Sami Khedira 33 B… - Benzky : RT @AlexClassicTips: They don't call Juve 'The Old Lady' for nothing Gianluigi Buffon 42 Giorgio Chiellini 36 Ronaldo 35 Sami Khedira 33 B… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Bonucci Lady Bonucci | “Io realizzata? Mi manca ancora qualcosa Essere la moglie di un calciatore…” Zazoom Blog