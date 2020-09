Formula 1, GP di Toscana 2020, Elkann: “Stagioni difficili, ripartiremo nel 2022” (Di domenica 13 settembre 2020) John Elkann ha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, esplicando il momento che caratterizza il rendimento delle autovetture Ferrari, con annessa panoramica personale in vista del futuro. Di seguito le dichiarazioni di Elkann, significative sulla progettualità della Rossa: “Ci vuole tempo, abbiamo davanti stagioni difficili quest’anno e l’anno prossimo, ma abbiamo la possibilità di ripartire nel 2022 con delle basi nuove. Questo è un momento doloroso, che ci fa soffrire. Vedere la Ferrari combattere per essere sesta o quarta è una realtà molto difficile, ma è l’unico modo con il quale si riesce ad andar oltre. Ci sono tante ragioni per cui siamo qui, visti i cambi che sono stati fatti, ma sono scuse che non dobbiamo avere“. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Johnha concesso alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, esplicando il momento che caratterizza il rendimento delle autovetture Ferrari, con annessa panoramica personale in vista del futuro. Di seguito le dichiarazioni di, significative sulla progettualità della Rossa: “Ci vuole tempo, abbiamo davanti stagioniquest’anno e l’anno prossimo, ma abbiamo la possibilità di ripartire nel 2022 con delle basi nuove. Questo è un momento doloroso, che ci fa soffrire. Vedere la Ferrari combattere per essere sesta o quarta è una realtà molto difficile, ma è l’unico modo con il quale si riesce ad andar oltre. Ci sono tante ragioni per cui siamo qui, visti i cambi che sono stati fatti, ma sono scuse che non dobbiamo avere“.

