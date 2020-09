Dalla Spagna - Lucas Vazquez piaceva al Napoli: ora si fa avanti un'ipotesi esotica (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo 12 anni con la maglia del Real Madrid - considerando anche la trafila con le giovanili - Lucas Vazquez potrebbe lasciare definitivamente le merengues. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo 12 anni con la maglia del Real Madrid - considerando anche la trafila con le giovanili -potrebbe lasciare definitivamente le merengues.

Viaggiare dalla Spagna all'Italia e dall'Italia alla Spagna: le cose da sapere - settembre 2020

Coronavirus: 143 nuovi positivi, di cui 71 asintomatici da controlli regionali. Le persone guarite salgono a 25.096 (+29). Nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

Sono 21 i nuovi positivi in provincia di Parma

Un caso di rientro dalla Moldavia, 8 riconducibili a contatti con focolai già noti, 2 sono emersi a seguito di attività di screening, 1 tramite i test pre-ricovero e 9 casi sporadici. Dall’inizio dell ...

